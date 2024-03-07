Швеция разрабатывает инструкцию на случай войны

Оборона основана на индивидуальной готовности граждан к защите

Обновленную версию брошюры "На случай кризиса или войны" разрабатывают власти Швеции. Инструкция должна поступить во все домохозяйства страны уже в этом году. Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.

В заявлении указано: учитывая серьезную ситуацию с политикой безопасности и предстоящим членством Швеции в НАТО, необходима обновленная версия инструкции. Подчеркивается, что гражданская оборона Швеции должна быть основана на индивидуальной готовности граждан к защите.

В последний раз брошюра выходила в 2018 году. Ранее в США подтвердили, что Швеция официально станет 32-м членом Североатлантического альянса 7 марта.

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