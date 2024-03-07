Белый дом: Швеция 7 марта станет членом НАТО

Она будет 32-м союзником в составе Альянса

Швеция 7 марта станет полноправным членом НАТО. Об этом в пресс-релизе на своем сайте указал Белый дом. Администрация президента США в своем релизе указала, что госсекретарь Энтони Блинкен встретится с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Таким образом страна станет 32-м союзником.

Напомним, накануне стало известно о том, что Венгрия ратифицировала вступление Швеции в Альянс. Это было последнее государство, которое препятствовало членству Швеции. До этого документ подписала Турция. Ей также удалось утрясти свои разногласия со Стокгольмом.

Отмечается, что флаг Швеции у штаб-квартиры НАТО будет поднят 11 марта. Таким образом от момента подачи заявки до вступления в Альянс для Стокгольма прошло почти два года.

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