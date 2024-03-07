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Собянин: Ежедневно на портале поставщиков заключают более 1,5 тыс. контрактов

16:24
  • четверг
  • 07 марта 2024

Всего сейчас доступно свыше 2,6 миллиона уникальных наименований товаров, работ и услуг

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что столичному Порталу поставщиков исполнилось 11 лет.

"Ежедневно с его помощью заключается больше 1,5 тыс. контрактов. Запускали этот ресурс для удобства как заказчиков – государственных и муниципальных учреждений, – так и предпринимателей. Первые могут закупать товары и услуги по конкурентным ценам, а бизнесмены – находить новых клиентов. Для этого каталог портала регулярно пополняется. Только за прошлый год добавлено больше 500 тыс. новых позиций. Всего сейчас доступно свыше 2,6 млн уникальных наименований товаров, работ и услуг", - добавил глава города.

Как уточнил мэр, для пользователей создали онлайн-сервис "Школа поставщика", работает круглосуточная служба поддержки. При этом в разных городах страны открываются представительства.

По словам Собянина, за годы работы Портал поставщиков неоднократно становился призером различных премий.

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