Собянин: Ежедневно на портале поставщиков заключают более 1,5 тыс. контрактов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что столичному Порталу поставщиков исполнилось 11 лет.

"Ежедневно с его помощью заключается больше 1,5 тыс. контрактов. Запускали этот ресурс для удобства как заказчиков – государственных и муниципальных учреждений, – так и предпринимателей. Первые могут закупать товары и услуги по конкурентным ценам, а бизнесмены – находить новых клиентов. Для этого каталог портала регулярно пополняется. Только за прошлый год добавлено больше 500 тыс. новых позиций. Всего сейчас доступно свыше 2,6 млн уникальных наименований товаров, работ и услуг", - добавил глава города.