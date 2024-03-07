Премьер Греции заявил, что Россия - враг Европы

Он обещал поддерживать Украину "столько, сколько нужно"
Россия – "главный враг" Европы. Такое мнение высказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Он выступал на конференции Европейской народной партии, которая проходила в Бухаресте, сообщает РИА Новости.
Политик заявил, что продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". В первую очередь это экономическая помощь, а также военная, подчеркнул Мицотакис.
Он рассказал о посещении Одессы 6 марта и о ЧП, которое произошло в порту. И подчеркнул, что это не повлияет на его отношение к Украине.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"