Премьер Греции заявил, что Россия - враг Европы

Он обещал поддерживать Украину "столько, сколько нужно"

Россия – "главный враг" Европы. Такое мнение высказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Он выступал на конференции Европейской народной партии, которая проходила в Бухаресте, сообщает РИА Новости.

Политик заявил, что продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". В первую очередь это экономическая помощь, а также военная, подчеркнул Мицотакис.

Он рассказал о посещении Одессы 6 марта и о ЧП, которое произошло в порту. И подчеркнул, что это не повлияет на его отношение к Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"