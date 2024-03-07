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Премьер Греции заявил, что Россия - враг Европы

17:03
  • четверг
  • 07 марта 2024

Он обещал поддерживать Украину "столько, сколько нужно"

Россия – "главный враг" Европы. Такое мнение высказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Он выступал на конференции Европейской народной партии, которая проходила в Бухаресте, сообщает РИА Новости.
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Политик заявил, что продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". В первую очередь это экономическая помощь, а также военная, подчеркнул Мицотакис.

Он рассказал о посещении Одессы 6 марта и о ЧП, которое произошло в порту. И подчеркнул, что это не повлияет на его отношение к Украине.

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