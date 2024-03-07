В Адриатическом море заметили предвестников катастроф

Четыре сельдяных короля обнаружили рыбаки

Впервые за много лет в Адриатическом море заметили сельдяных королей. Об этом пишет издание Sarajevo Times.

Согласно поверьям, этот вид рыб предвещает катастрофу. В этот раз их обнаруживали четырежды. Три гигантские рыбы были мертвыми. Одна, которая пребывала еще в состоянии личинки, жила какое-то время после того, как ее нашли.

Сельдяными королями называют ремень-рыбу. Встречи с ней крайне редки. Отмечается, что это лишь третий раз за всю историю, когда она попадается рыбакам. Эти рыбы имеют очень оригинальное строение тела. Они больше похожи на змею. В длину могут достигать 11 метров. При этом в воде они как бы "парят" в вертикальном положении.

Из-за того, что сельдяные короли попадаются крайне редко, считается, что сразу за их появлением следует какая-то масштабная катастрофа. В частности, могут быть цунами или землетрясение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"