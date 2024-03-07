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В Адриатическом море заметили предвестников катастроф

17:15
  • четверг
  • 07 марта 2024

Четыре сельдяных короля обнаружили рыбаки

Впервые за много лет в Адриатическом море заметили сельдяных королей. Об этом пишет издание Sarajevo Times.

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Согласно поверьям, этот вид рыб предвещает катастрофу. В этот раз их обнаруживали четырежды. Три гигантские рыбы были мертвыми. Одна, которая пребывала еще в состоянии личинки, жила какое-то время после того, как ее нашли. 

Сельдяными королями называют ремень-рыбу. Встречи с ней крайне редки. Отмечается, что это лишь третий раз за всю историю, когда она попадается рыбакам. Эти рыбы имеют очень оригинальное строение тела. Они больше похожи на змею. В длину могут достигать 11 метров. При этом в воде они как бы "парят" в вертикальном положении. 

Из-за того, что сельдяные короли попадаются крайне редко, считается, что сразу за их появлением следует какая-то масштабная катастрофа. В частности, могут быть цунами или землетрясение. 

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Сельдяной король
Сельдяной король
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