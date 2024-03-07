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До старта голосования на выборах президента России остаются считанные дни

22:23
  • четверг
  • 07 марта 2024

Оно пройдет с 15 по 17 марта

К полным залам Владимиру Машкову, конечно, не привыкать. Однако в этот раз аудитория была исключительно женской. Еще и 8 марта на носу. Оттого свое общение с избирателями сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина, разумеется, начал с поздравлений: "Все, что происходит на свете, и все, что делают мужчины, они делают для вас. И ради вас. Все лучшее, что они делают. И, конечно, благодаря вашей нежности, поддержке мир и развивается".

С теплых слов в адрес прекрасной половины человечества начал свою встречу с избирателями и кандидат от КПРФ. Николай Харитонов подчеркнул, что на женщинах лежит большая ответственность, учитывая важнейшую задачу по увеличению рождаемости в стране. Однако без поддержки государства, заявил кандидат, тут не обойтись. И прежде всего она должна касаться молодых семей. Их необходимо обеспечивать жильем, предоставляя ипотеку под небольшой фиксированный процент

Кандидат от "Партии роста" и партии "Новые люди" встретился с представителями медицинского сообщества. На ней обсуждался целый спектр вопросов. В частности, Владислав Даванков подчеркнул, что государство должно больше денег тратить на развитие здравоохранения. А врачей необходимо избавить от лишней бюрократической работы. Все это отражено, подчеркнул Даванков, в его предвыборной программе.

Активную предвыборную компанию продолжает и кандидат от ЛДПР. Он много ездит по стране, собирая просьбы и предложения граждан. Встречается с партийным активом, в который входит немало женщин. В Москве для них сегодня провели праздничный концерт. Отдельно прекрасную половину ЛДПР и всей страны поздравил и сам Леонид Слуцкий.

До старта голосования осталось всего восемь дней. Оно, напоминают в ЦИКе, пройдет с 15 по 17 марта. 

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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