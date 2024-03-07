В Петербурге выхаживают детеныша кольчатой балтийской нерпы

Обнаружили нерпенка у дверей приморского кафе

Этого нерпенка нашли в коробке на ступеньках одного из кафе на берегу Ладожского озера - его оставил рыбак, возвращаясь домой. Видимо, детеныш по какой-то причине остался без матери.

Самка Ладожской кольчатой нерпы - очень редкое краснокнижное животное, в природе оно на грани исчезновения. Ей всего несколько часов от роду. Весит не больше трех килограммов. Найденыша сразу отвезли в центр спасения ластоногих.

"У нее полностью отсутствуют зубки, голые десенки. Таких маленьких пациентов у нас еще не было. Это самый, наверное, маленький пациент в истории реабилитационных центров в мире", - говорит Елена Андреевская, научный сотрудник Фонда друзей Балтийской нерпы.

Тюленям противопоказано коровье молоко и любые виды детских смесей. А тюленье молоко в точности воспроизвести невозможно. Поэтому кормят детеныша специально приготовленным рыбным смузи.

В первую ночь нерпенок очень жалобно звал маму - чтобы его успокоить, рядом положили большого игрушечного тюленя. Только тогда детеныш наконец понял, что он в безопасности. Буквально за несколько дней из испуганного заморыша он превратился в пушистого игривого зверька, который даже не прочь, чтобы ему почесали животик.

По каким причинам новорожденная осталась без мамы - сказать сложно. Возможно, рыбак поторопился забрать детеныша, и самка была где-то рядом. Ученые призывают всех, кто повстречал щенков тюленя или нерпы, прежде чем спешить на помощь, обязательно позвонить специалистам и проконсультироваться, что делать. Весной такие находки на льду и побережьях Финского залива и Ладоги не редкость. В эти дни с первой оттепелью там начинается активное таяние льда. А скоро придут сильные сезонные ветра. Это самое опасное время для ластоногих - ведь сейчас у них в разгаре сезон размножения.

Беспомощных щенков часто уносит от мам на отколовшихся льдинах, и они становятся легкой добычей для хищных птиц. Обычно самки тюленей и нерп прячут потомство в снежных логовищах. В этом году на Ладожском озере и Финском заливе - практически голый лед. Зима выдалась малоснежная, обильные осадки сразу таяли. В феврале, перед началом тюленьего брачного сезона, волонтеры даже проводили акцию по строительству снежных домиков - выезжали к месту лежбищ и сгребали снег.

Тех детенышей, кого на льдине прибьет к берегу, если им повезет встретиться с человеком, отвезут в центр спасения ластоногих. Там им дадут немного окрепнуть и потом снова выпустят на волю.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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