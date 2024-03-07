Мишустину доложили о восстановлении транспортного сообщения в новых регионах

Железнодорожную инфраструктуру объединили в сеть "Железные дороги Новороссии"

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях всю железнодорожную инфраструктуру объединили в сеть "Железные дороги Новороссии".

О восстановлении транспортного сообщения в новых регионах главе кабмина Михаилу Мишустину доложил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин. В год железные дороги перевозят около миллиарда пассажиров и 90 процентов груз. На встрече речь шла о росте показателей Крымской железной дороги и развитии крупных логистических коридоров - БАМа и Транссиба.

Еще одна важная тема - строительство сети высокоскоростных магистралей.

"Решение действительно историческое по строительству высокоскоростной магистрали, которое президент с коллегами приняли совсем недавно, дает стимулы и для агентства. Это и современные тепловозы, локомотивы, это и новые технологии, которые будут применяться, материалы, это и вагоны. И, что очень важно, соответствующая инфраструктура – для высокоскоростных дорог нужна совсем другая инфраструктура. И это будет прежде всего, я надеюсь, построено на отечественных решениях, потому что именно на это направлены наши усилия", - подчеркнул премьер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"