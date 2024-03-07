Здание школы и детского сада горит в Иркутской области

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров

В Иркутской области сильный пожар. Пламя охватило здание школы и детского сада. Всего огонь распространился на площади в 600 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

ЧП произошло в селе Каменка Нижнеудинского района. Строение было деревянным, поэтому пламя быстро охватило его.

Сейчас на месте работают пожарные расчеты. Задействованы 23 человека и 4 единицы техники.

Пострадавших нет. К тушению пожара привлекли технику местной администрации и добровольцев.

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