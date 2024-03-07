Премьер-министр Израиля подтвердил, что боевые действия распространятся на Рафах

Нетаньяху заявил, что армия Израиля будет действовать на всей территории анклава

Спецоперация израильской армии продолжится на территории всего палестинского анклава и затронет город Рафах. Он расположен на границе с Египтом. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он выступал перед выпускниками офицерских курсов, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что израильские военные будут действовать "против всех батальонов Хамас". Рафах он назвал "последним оплотом" палестинского движения.

12 февраля израильская армия уже нанесла удары по этому населенному пункту. Тогда погибли более ста человек. Еще около 230 получили ранения.

На территории города Рафах находится контрольно-пропускной пункт. Единственный на границе Палестины и Египта. Это была точка, через которую беженцы могли выбраться из сектора Газа.

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