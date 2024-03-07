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ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

19:24
  • четверг
  • 07 марта 2024

До 9 сентября

Центральный банк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода - до 9 сентября 2024-го, сообщила пресс-служба регулятора.

"Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран", - сказано в сообщении.

Также ЦБ продлил запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов на шесть месяцев.

Ранее директор департамента инвестиционных финансовых посредников Центробанка Ольга Шишлянникова сообщила, что Банк России увидел интерес иностранцев к обмену заблокированными активами с российскими инвесторами. В планируемом обмене активами многое будет зависеть от того, придут ли иностранные инвесторы, у которых есть деньги на счетах типа "С", за счет которых и предполагается выкуп таких активов.

До этого стало известно, что Центробанк видит пространство для снижения ключевой ставки в 2024 году. Это возможно во втором полугодии и только при условии устойчивого тренда на замедление инфляции в стране.

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