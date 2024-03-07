Фигуристку Валиеву исключили из сборной России

Ранее Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал спортсменку за допинг

Министерство спорта России исключило 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву из списков кандидатов в национальную сборную России, передает РИА Новости.

Отмечено, что исключение спортсменки проводилось по регламенту ведомства.

30 января Международный союз конькобежцев аннулировал результаты Валиевой на Олимпийских играх 2022 года. В результате сборная России в командном турнире фигуристов переместилась с первого места на третье.

Прежде Спортивный арбитражный суд принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года. Поводом стало предполагаемое нарушение спортсменкой антидопинговых правил.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"