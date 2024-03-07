ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фигуристку Валиеву исключили из сборной России

20:09
  • четверг
  • 07 марта 2024

Ранее Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал спортсменку за допинг

Министерство спорта России исключило 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву из списков кандидатов в национальную сборную России, передает РИА Новости.

Отмечено, что исключение спортсменки проводилось по регламенту ведомства.

30 января Международный союз конькобежцев аннулировал результаты Валиевой на Олимпийских играх 2022 года. В результате сборная России в командном турнире фигуристов переместилась с первого места на третье.

Прежде Спортивный арбитражный суд принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года. Поводом стало предполагаемое нарушение спортсменкой антидопинговых правил.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Камила Валиева
Камила Валиева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.