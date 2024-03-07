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Президент Чехии: деньги на снаряды для Украины удалось собрать

20:37
  • четверг
  • 07 марта 2024

Решающим стал вклад Норвегии

Президент Чехии Петр Павел заявил о том, что ряд европейских стран собрали деньги на снаряды для Украины. Последний взнос сделала Норвегия. Премьер-министр этой страны Йонас Гар Стёре заявил, что его правительство выделит около 153 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Чехии подчеркнул, что сейчас средств хватит на приобретение 800 тысяч боеприпасов. В итоге в совместную закупку вложились 18 стран.

Снаряды будут отправлены на Украину в ближайшие недели.

Россия не раз заявляла, что поставки боеприпасов и оружия на Украину мешают выходу на переговоры. Кроме того, таким образом страны НАТО косвено вовлекаются в конфликт.

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