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Бывшего главкома ВСУ Залужного отправят послом в Великобританию

20:37
  • четверг
  • 07 марта 2024

Владимир Зеленский уже одобрил его кандидатуру

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный отправится в качестве посла в Великобританию. Президент Украины Владимир Зеленский уже одобрил его кандидатуру. Об этом сообщает МИД страны.

Отмечается, что в Лондон уже направлен запрос на согласие о назначении нового чрезвычайного и полномочного посла Украины. Когда предварительное согласие будет получено, процедура назначения будет завершена.

Напомним, Валерия Залужного отправили в отставку в феврале этого года. Решение принимал лично Зеленский.

Вместо Залужного ВСУ возглавил Александр Сырский.

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Валерий Залужный
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