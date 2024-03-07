ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Началась принудительная эвакуация из Харьковской области

21:23
  • четверг
  • 07 марта 2024

Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов

Граждан Украины будут в принудительном порядке эвакуировать из Харьковской области. Об этом заявил глава военной администрации региона Олег Синегубов. Он опубликовал соответствующее обращение.

В первую очередь будут вывозить детей с одним из родителей. Всего должны быть перемещены более 160 детей из 18 населенных пунктов. Это касается городов, деревень и поселков Великобурлукского и Ольховатского районов.

Также принудительно будут вывозить граждан из 57 населенных пунктов на Купянском направлении. Там сейчас активно продвигаются российские военные.

Синегубов утверждает, что эвакуировать граждан будут в соседние области. Он заверил, что места для расселения есть. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Принудительная эвакуация на Украине
Принудительная эвакуация на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.