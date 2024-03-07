Началась принудительная эвакуация из Харьковской области

Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов

Граждан Украины будут в принудительном порядке эвакуировать из Харьковской области. Об этом заявил глава военной администрации региона Олег Синегубов. Он опубликовал соответствующее обращение.

В первую очередь будут вывозить детей с одним из родителей. Всего должны быть перемещены более 160 детей из 18 населенных пунктов. Это касается городов, деревень и поселков Великобурлукского и Ольховатского районов.

Также принудительно будут вывозить граждан из 57 населенных пунктов на Купянском направлении. Там сейчас активно продвигаются российские военные.

Синегубов утверждает, что эвакуировать граждан будут в соседние области. Он заверил, что места для расселения есть.

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