Букингемский дворец опроверг слухи об ухудшении здоровья Кейт Миддлтон

Жители Великобритании возмущены долгим отсутствием герцогини

Букингемский дворец отреагировал на слухи, связанные со здоровьем Кейт Миддлтон.

Она восстанавливается после операции на брюшной полости и уже больше двух месяцев не появляется на публике. Поскольку принцесса Уэльская не выполняет свои королевские обязанности, то слухи и необоснованные теории заговора набирают обороты в интернете, пишет The Independent.

Дядя Кейт Гэри Голдсмит прокомментировал слухи о здоровье своей племянницы. Он сказал: “Я разговаривал с ее мамой, она получает лучший уход в мире”. И когда его спросили, вернется ли принцесса, он ответил: “Она потрясающая, она вернется, конечно, вернется”.

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