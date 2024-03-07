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Букингемский дворец опроверг слухи об ухудшении здоровья Кейт Миддлтон

22:05
  • четверг
  • 07 марта 2024

Жители Великобритании возмущены долгим отсутствием герцогини

Букингемский дворец отреагировал на слухи, связанные со здоровьем Кейт Миддлтон.

Она восстанавливается после операции на брюшной полости и уже больше двух месяцев не появляется на публике. Поскольку принцесса Уэльская не выполняет свои королевские обязанности, то слухи и необоснованные теории заговора набирают обороты в интернете, пишет The Independent.

Дядя Кейт Гэри Голдсмит прокомментировал слухи о здоровье своей племянницы. Он сказал: “Я разговаривал с ее мамой, она получает лучший уход в мире”. И когда его спросили, вернется ли принцесса, он ответил: “Она потрясающая, она вернется, конечно, вернется”.

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
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