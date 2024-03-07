Правительство Украины выделило миллионы на блокировку российских каналов

Деньги потратят на устройства, которые глушат телевизионный сигнал

Более 152 миллионов гривен выделит правительство Украины на создание системы блокировки российских телевизионных и радио сигналов. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Деньги на эту идею потратят из бюджета страны.

Как сообщается, устройства будут установлены в 45 точках. Они расположатся в девяти областях Украины: Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской.

Работы должны быть завершены до 1 мая 2024 года.

При этом ранее Нацбанк Украины распространил информацию о дефиците бюджета. Который увеличивается из-за сокращения западной финансовой помощи.

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