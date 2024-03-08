Путин поздравил женщин с праздником

Президент обратился к женщинам-военнослужащим

Сегодня - Международный женский день. Самый нежный весенний праздник, главный символ которого - цветы, а ещё - комплименты и счастливые улыбки в ответ на добрые пожелания.

Поздравления звучат даже с орбиты. Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб записали обращение, поблагодарив женщин за красоту и душевное тепло, сообщает "ТВ Центр".

Тёплые поздравления направил всем россиянкам Владимир Путин. Президент отметил, что каких бы высот представительницы прекрасного пола не достигали в профессии, главное для них - семья и близкие. И отдельные пожелания Путин адресовал женщинам, которые служат в зоне спецоперации.

"Вы вновь и вновь доказываете какой неодолимой силой обладает женское сердце. Даёте пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда на нашей стороне", - сказал глава государства.

Путин пожелал женщинам настоящего взаимопонимания с теми, кто им дорог, а также как можно больше счастливых мгновений и успехов во всём.

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