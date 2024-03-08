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Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта

10:53
  • пятница
  • 08 марта 2024

Мэр поблагодарил москвичек за яркие достижения

С весенним праздником женщин поздравил Сергей Собянин. Обращение он опубликовал на своей странице в соцсети.

Мэр поблагодарил москвичек за яркие достижения, душевную щедрость и красоту, а также за тепло и уют, которыми они наполняют не только свои дома, но и наш город.

Вот и этот замечательный день украшен их улыбками. Сергей Собянин пожелал милым дамам много радости, цветов, нежности и приятных сюрпризов. Ну и, конечно же, здоровья, любви и счастья.

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