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Артисты фронтовых бригад поздравили женщин на передовой

11:16
  • пятница
  • 08 марта 2024

Сегодня - Международный женский день

Теплые слова в адрес всех женщин звучат сегодня на передовой. Артисты фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа приехали в полевой госпиталь.

Выступление в импровизированном концертном зале началось с подарков. Медицинским работникам вручили тюльпаны и шоколадки, а ещё детские рисунки. Их прислали уральские школьники.

Завершив выступление, военные вышли на улицу, чтобы поздравить местных жительниц, сообщает "ТВ Центр".

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