Обратил противника в бегство: подвиг рядового Стеценко

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Каждый день в зоне спецоперации - это пример отваги и героизма наших военнослужащих.

Группа гвардии рядового Дмитрия Стеценко попала под огонь неонацистов на наблюдательном посту опорного пункта. Один из бойцов получил ранение, Дмитрий оказал ему первую медицинскую помощь и эвакуировал в безопасный район. А затем вернулся на позицию, продолжил бой, заставив противника отступить.

Под обстрелом ВСУ во время марша оказалась и боевая машина пехоты рядового Андрея Ушакова. БМП была серьёзно повреждена, Андрей помог выбраться раненому товарищу, занял выгодную позицию и огнём из гранатомёта уничтожил вражеский пикап с боевиками. После боя Андрей оперативно отремонтировал автомобиль и доставил его в расположение своей части, сообщает "ТВ Центр".

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