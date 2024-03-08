США и Британия предупредили о терактах в России

Опасность сохраняется в течение 48 часов

Посольства США и Великобритании опубликовали этой ночью странные предупреждения для своих граждан, находящихся в России. Без указания конкретных данных Вашингтон и Лондон просят их не посещать в ближайшие 48 часов массовые мероприятия и избегать скоплений людей на улицах.

В сообщениях говорится, что некие экстремисты в ближайшее время планируют атаковать большие собрания в Москве, включая концерты. Гражданам рекомендуют следить за сообщениями в СМИ и своим окружением, сообщает ТАСС.

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