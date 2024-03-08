Над Волгоградской областью сбиты 15 беспилотников

Пострадавших нет

В ночь на 8 марта в Волгоградской области силами ПВО уничтожено 15 беспилотников ВСУ. Минобороны России сообщило о поражении 11 дронов, затем распространило информацию о ещё четырёх БПЛА. О пострадавших и повреждениях на земле не сообщается. Также минувшей ночью один беспилотник был сбит над Белгородской областью.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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