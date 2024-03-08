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В США пассажирский самолёт потерял шину при взлёте

11:42
  • пятница
  • 08 марта 2024

Она повредила несколько машин

Самолёт одной из крупнейших американских авиакомпаний United Airlines потерял шину при взлёте из аэропорта Сан-Франциско. Этот момент - хорошо виден на кадрах, которые распространились в социальных сетях.

"Боинг-777" выполнял рейс в Японию, однако был вынужден совершить экстренную посадку в Лос-Анджелесе. На борту воздушного судна находились 235 пассажиров и 14 членов экипажа.

Никто не пострадал. Шину нашли на территории аэропорта Сан-Франциско. Повреждения получили несколько автомобилей на парковке, сообщает "ТВ Центр".

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