Путин помиловал более 50 женщин-заключённых

Указ подписан в Международный женский день

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осуждённых женщин. Документ опубликован на сайте Кремля в Международный женский день.

В указе говорится, что, прежде всего, помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в СВО.

Сегодня же Путин, поздравляя женщин с 8 Марта, отметил, что каких бы высот представительницы прекрасного пола не достигали в профессии, главное для них - семья и близкие.

Путин пожелал женщинам настоящего взаимопонимания с теми, кто им дорог, а также как можно больше счастливых мгновений и успехов во всём.

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