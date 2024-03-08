Путин помиловал более 50 женщин-заключённых

Указ подписан в Международный женский день
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осуждённых женщин. Документ опубликован на сайте Кремля в Международный женский день.
В указе говорится, что, прежде всего, помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в СВО.
Сегодня же Путин, поздравляя женщин с 8 Марта, отметил, что каких бы высот представительницы прекрасного пола не достигали в профессии, главное для них - семья и близкие.
Путин пожелал женщинам настоящего взаимопонимания с теми, кто им дорог, а также как можно больше счастливых мгновений и успехов во всём.