В тылу проходят яркие концерты

Участники спецоперации дарят цветы жителям освобождённых городов и женщинам-медикам, которые спасают бойцов в госпиталях; записывают поздравительные видео-сообщения для родных и близких. В тыловых районах проходят яркие концерты в честь россиянок и праздника весны.

В ходе выполнения боевых задач российские солдаты каждого подразделения нашли время, чтобы обратиться к женщинам. Бойцы группировки войск "Восток" записали праздничное видеообращение: "Хотим от нашего коллектива поздравить наших любимых женщин. Хотим пожелать им здоровья. Победа будет за нами".

О продолжающимся наступлении российской армии в зоне спецоперации – Дмитрий Гусев (смотрите видео).

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