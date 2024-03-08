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Байден опозорился, выступая в Конгрессе

12:45
  • пятница
  • 08 марта 2024

Избиратели не оценили слова президента

Позор, бред сумасшедшего и другие нелестные эпитеты. В США обсуждают ежегодное обращение Джо Байдена к Конгрессу, которое претендует на рекорд по количеству ляпов и оговорок. Час с небольшим американский президент выступал перед законодателями. Говорил об экономике, рынке труда, медицине, ситуации на Украине и в секторе Газа. Речь парламентариям не понравилась. Её много раз прерывали неодобрительными выкриками.
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От входа в зал до трибуны - несколько десятков метров. У Джо Байдена этот путь занял долгих десять минут. И он, казалось, не спешил. Терпеливо принимал панибратские похлопывания по плечу и привычно улыбался. Иногда кому-то, а иногда - в пустоту. И, видимо, собирался с мыслями. И собрался... Едва взошел на трибуну, как сразу же выразил желание уйти. "Добрый вечер. Если бы я был умным, я бы сейчас ушёл домой", - начал своё обращение президент.

Но уйти не получилось. Обращение к Конгрессу "О положении страны" пришлось читать от начала и до конца. Целых 68 минут. В прошлом году было на пять минут больше. Зато восклицательных знаков в речи Байдена на этот раз оказалось целых 80, тогда как годом ранее их не было вовсе. Впрочем, момент обязывает восклицать. Впереди решающая предвыборная битва с Трампом.

"Мой предшественник, бывший президент-республиканец, говорит Путину, цитирую: "Делай, чёрт возьми, что хочешь". Мой предшественник и некоторые из вас здесь стремятся скрыть правду о 6 января 2021 года. Мой предшественник не выполнил самый основной президентский долг перед американским народом – обязанность заботиться", - припомнил Байден все грехи Трампа.

И так продолжалось добрую часть речи. При этом Байден ни разу не назвал Трампа по имени, только "бывший президент" или "мой предшественник". А в целом в выражениях не стеснялся, по сути свалив на него все американские неудачи последних лет. Трамп отреагировал немедленно - опубликовал в соцсетях забавный ролик с выступающим в конгрессе президентом.

Помимо выборов, основные темы обращения Байдена - Украина, Россия, Китай, экономика и война в секторе Газа. Протесты с требованием прекратить огонь в Палестинском анклаве проходят по всей Америке. В тот момент как Байден читал свою речь Конгрессу, протестовали и у Капитолия за многометровым забором, который специально возвели к этому дню.

Не лучше, несмотря на все уверения президента, и ситуация в экономике. И это постоянно подчеркивают оппоненты-республиканцы. "Американский народ с трудом сводит концы с концами, в то время как президент Байден с гордостью заявляет, что байденомика работает! Боже мой. Благослови его, но мы-то знаем лучше"", - говорит сенатор-республиканец Кэти Бритт.

Впрочем, как бы между делом Байден признал, что в Москве лекарства стоят на 40%. О России в целом он упомянул два раза и шесть раз вспомнил Владимира Путина. В большинстве случаев в связи с конфликтом на Украине.

"Мой посыл президенту Путину прост - мы не отступим, мы не прогнемся. Я не прогнусь", - пообещал глава Белого дома.

Звучит воинственно, но при этом Байден снова лишь призвал Конгресс выделить помощь Киеву и заявил, что американских солдат на Украине нет и не будет. Не обошлось и без излюбленных американскими политиками пассажей о демократии в стране и во всём мире, за что, по словам Байдена, собственно и борется украинский режим. Но и тут глава Белого дома оказался верен себе и с традиционной оговоркой его слова прозвучали так: "Угрозы демократии надо защищать".

Алексей Платонов, «ТВ Центр»

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