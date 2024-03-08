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В Ленинградской области спасают тигрёнка, покусанного сородичами

12:20
  • пятница
  • 08 марта 2024

У зверя повреждена лапа

В Ленинградской области спасли тигрёнка, который едва не остался без лапы. Животное привезли из Краснодарского зоопарка в уникальный в России центр реабилитации хищных кошек. Его сотрудники выхаживают зверей, получивших серьёзные травмы. Благодаря их заботе и вниманию тигрёнок быстро восстанавливается и растёт.
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Четырёхмесячная самочка амурского тигра с удовольствием играет с любимым мячиком. Её уже почти не беспокоит изувеченная передняя лапа. Тигрёнок родился в одном из зоопарков Краснодарского края, но сородичи почему-то его не приняли. Взрослые самцы из соседнего вольера едва не разорвали детеныша.

Из Краснодарского края раненое животное экстренно доставили в Ленинградскую область, в единственный в России хоспис для крупных кошек. Здесь ветеринары сделали всё возможное, чтобы сохранить зверю лапу.

"Первая задача была - собрать кости, которые были перекушены и сломаны. Надо было собрать и максимально попытаться заживить огромный дефект мягкий тканей, потому что нога была фактически откушена у неё. Было несколько операций, по сей день манипуляции с ней продолжаются", - говорит руководитель хосписа "Дом Тигра" Яна Олейник.

Когда заживут укусы тигрице проведут ещё одну коррекционную операцию, чтобы она могла полноценно наступать на подушечки пальцев. Это решит её дальнейшую судьбу - можно ли будет краснокнижному животному вернуться обратно в зоопарк. Пока ветеринары поселили питомицу у себя дома. Назвали Каталина.

Сейчас Каталина живёт как обычная домашняя кошка, ей даже позволено валяться на диване. Со своей открытой раной она просто не сможет жить в уличном вольере. Но тигры очень быстро растут, поэтому через какое-то время всё-таки придется переселяться.

Сейчас котенок весит около 20 килограммов, со времени операции подросла почти вдвое. Любимый наблюдательный пункт - лестничная ступенька - уже маловат. Вес взрослого тигра - больше ста килограммов. Для Каталины уже готовят уличный вольер.

Хоспис для крупных кошек в Выборгском районе Ленинградской области, первый и единственный в России, основала два года назад семья потомственных дрессировщиков. Супруги Дмитрий и Яна продали всё имущество, чтобы обустроить комфортные условия для тяжелобольных тигров, ягуаров, пум, которых невозможно вернуть в дикую природу.

Здесь живут звери, списанные из цирков, искалеченные ещё детенышами во время длительных фотосессий, пострадавшие от рук браконьеров. Недавно сюда привезли раненого дикого амурского тигра. В него стреляли из охотничьего ружья в Приморском крае.

Этот редкий и красивый зверь, скорее всего, поправится, но уже никогда не сможет вернуться в дикую природу. Хорошо, что тигру повезло встретить других, добрых людей, которые обеспечат ему сытую и спокойную жизнь, пусть и в неволе.

Анна Морозова, «ТВ Центр»

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Реабилитационный центр для тигров
Реабилитационный центр для тигров
Реабилитационный центр для тигров
Реабилитационный центр для тигров
Реабилитационный центр для тигров
Реабилитационный центр для тигров
Реабилитационный центр для тигров
Реабилитационный центр для тигров
Реабилитационный центр для тигров
Амурские тигры
Амурские тигры
Реабилитационный центр для тигров
Реабилитационный центр для тигров
Амурский тигр
Амурский тигр
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