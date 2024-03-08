В Ленинградской области спасают тигрёнка, покусанного сородичами

У зверя повреждена лапа

В Ленинградской области спасли тигрёнка, который едва не остался без лапы. Животное привезли из Краснодарского зоопарка в уникальный в России центр реабилитации хищных кошек. Его сотрудники выхаживают зверей, получивших серьёзные травмы. Благодаря их заботе и вниманию тигрёнок быстро восстанавливается и растёт.

Четырёхмесячная самочка амурского тигра с удовольствием играет с любимым мячиком. Её уже почти не беспокоит изувеченная передняя лапа. Тигрёнок родился в одном из зоопарков Краснодарского края, но сородичи почему-то его не приняли. Взрослые самцы из соседнего вольера едва не разорвали детеныша.

Из Краснодарского края раненое животное экстренно доставили в Ленинградскую область, в единственный в России хоспис для крупных кошек. Здесь ветеринары сделали всё возможное, чтобы сохранить зверю лапу.

"Первая задача была - собрать кости, которые были перекушены и сломаны. Надо было собрать и максимально попытаться заживить огромный дефект мягкий тканей, потому что нога была фактически откушена у неё. Было несколько операций, по сей день манипуляции с ней продолжаются", - говорит руководитель хосписа "Дом Тигра" Яна Олейник.

Когда заживут укусы тигрице проведут ещё одну коррекционную операцию, чтобы она могла полноценно наступать на подушечки пальцев. Это решит её дальнейшую судьбу - можно ли будет краснокнижному животному вернуться обратно в зоопарк. Пока ветеринары поселили питомицу у себя дома. Назвали Каталина.

Сейчас Каталина живёт как обычная домашняя кошка, ей даже позволено валяться на диване. Со своей открытой раной она просто не сможет жить в уличном вольере. Но тигры очень быстро растут, поэтому через какое-то время всё-таки придется переселяться.

Сейчас котенок весит около 20 килограммов, со времени операции подросла почти вдвое. Любимый наблюдательный пункт - лестничная ступенька - уже маловат. Вес взрослого тигра - больше ста килограммов. Для Каталины уже готовят уличный вольер.

Хоспис для крупных кошек в Выборгском районе Ленинградской области, первый и единственный в России, основала два года назад семья потомственных дрессировщиков. Супруги Дмитрий и Яна продали всё имущество, чтобы обустроить комфортные условия для тяжелобольных тигров, ягуаров, пум, которых невозможно вернуть в дикую природу.

Здесь живут звери, списанные из цирков, искалеченные ещё детенышами во время длительных фотосессий, пострадавшие от рук браконьеров. Недавно сюда привезли раненого дикого амурского тигра. В него стреляли из охотничьего ружья в Приморском крае.

Этот редкий и красивый зверь, скорее всего, поправится, но уже никогда не сможет вернуться в дикую природу. Хорошо, что тигру повезло встретить других, добрых людей, которые обеспечат ему сытую и спокойную жизнь, пусть и в неволе.

Анна Морозова, «ТВ Центр»

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