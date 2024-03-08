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Собянин: Более 56 миллионов цветов украсят Москву в этом году

13:37
  • пятница
  • 08 марта 2024

Они будут радовать горожан до глубокой осени

В этом году Москву украсят более 56 миллионов цветов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что как только в столице установится тёплая погода, то начнутся посадки виолы. Примерно в это же время на городских клумбах зацветут почти 15 миллионов тюльпанов, луковицы которых высадили осенью.

В конце мая начнётся высадка петунии, бегонии, пеларгонии и других цветов. Цветы будут радовать москвичей и гостей города не только в открытом грунте: подвесные горшки с белыми, розовыми и фиолетовыми цветами украсят центральные улицы, скверы, площади и магистрали.

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