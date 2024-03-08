Кремль раскрыл детали указа Путина о помиловании осуждённых женщин

Документ подписан президентом 8 марта

Помилование президентом 52 женщин связано с обсуждавшейся на Совете по правам человека темой амнистии. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Традиционная встреча Владимира Путина с членами СПЧ прошла 4 декабря прошлого года. Общаясь с правозащитниками, президент допустил, что некоторые категории женщин, отбывающих наказание, можно амнистировать.

В Международный женский день Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осуждённых женщин. В документе говорится, что, прежде всего, помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в СВО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"