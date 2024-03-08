ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Германия окончательно отказалась от передачи Украине ракет Taurus

14:43
  • пятница
  • 08 марта 2024

Берлин также не будет отправлять своих военных в зону СВО

Дальнобойные ракеты Taurus не решат конфликт на Украине, ФРГ не намерена переходить эту линию. С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он также пообещал, что Берлин не будет направлять своих военных на Украину, сообщает РИА Новости.
Утечка разговора офицеров бундесвера возродила конфликт между ФРГ и НАТО

"Никто не хочет вводить войска на Украину. Конечно, такие дискуссии ведутся и дальше. Но их следует прекратить, - отметил министр.

Неделю назад Писториус признал факт разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали детали атаки на Крымский мост с помощью ракет Taurus.

О том, что Германия принимает участие в дискуссии по уничтожению Крымского моста, стало известно 1 марта. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора высокопоставленных немецких военных, которые всерьёз обсуждали вопрос – сколько ракет Taurus производства ФРГ понадобится для того, чтобы уничтожить Крымский мост.

Спикер российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва требует от Германии объяснений. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Берлин готовится к войне с Россией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Крылатые ракеты Taurus
Крылатые ракеты Taurus
Крылатые ракеты Taurus на истребители ВВС Германии
Крылатые ракеты Taurus на истребители ВВС Германии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.