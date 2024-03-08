Германия окончательно отказалась от передачи Украине ракет Taurus

Берлин также не будет отправлять своих военных в зону СВО

Дальнобойные ракеты Taurus не решат конфликт на Украине, ФРГ не намерена переходить эту линию. С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он также пообещал, что Берлин не будет направлять своих военных на Украину, сообщает РИА Новости.

"Никто не хочет вводить войска на Украину. Конечно, такие дискуссии ведутся и дальше. Но их следует прекратить, - отметил министр.

Неделю назад Писториус признал факт разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали детали атаки на Крымский мост с помощью ракет Taurus.

О том, что Германия принимает участие в дискуссии по уничтожению Крымского моста, стало известно 1 марта. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора высокопоставленных немецких военных, которые всерьёз обсуждали вопрос – сколько ракет Taurus производства ФРГ понадобится для того, чтобы уничтожить Крымский мост.

Спикер российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва требует от Германии объяснений. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Берлин готовится к войне с Россией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"