Собянин: Москвичи стали чаще пользоваться городским транспортом

На первом месте - трамвай

В прошлом году москвичи совершили на городском транспорте на 230 миллионов поездок больше, чем в позапрошлом. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в Москве на 4% сократились поездки на личных автомобилях, что свидетельствует о росте доверия городскому транспорту.

Больше всего пассажиропоток увеличился в трамваях. Также набирают популярность регулярные речные маршруты на электросудах.

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