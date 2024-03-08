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Лыжницы пострадали во время массового завала на Спартакиаде в Сочи

15:13
  • пятница
  • 08 марта 2024

Они получили серьёзные травмы

Около десяти лыжниц серьёзно пострадали в массовом завале во время масс-старта в Сочи. Двух спортсменок госпитализировали с открытыми переломами, ещё восемь лыжниц получили травмы и ушибы. У некоторых в кровь разбиты лица.
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Во время старта на дистанции десять километров на юношеской Спартакиаде в Сочи произошёл массовый завал. На участке с плохой видимостью спортсменки начали падать и сталкиваться друг с другом.

Организаторы остановили гонку. Когда она состоится, пока неизвестно.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с корреспондентом ТАСС назвала причиной ЧП безалаберность организаторов и потребовала провести разбирательство.

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