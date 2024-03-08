Российские войска улучшили положение в зоне спецоперации

Противник отступает

Российские войска улучшили положение на нескольких направлениях в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.

За неделю авиацией и средствами ПВО сбиты самолёт МиГ-29, пять крылатых ракет Storm Shadow, зенитная управляемая ракета Patriot, семь управляемых авиационных бомб Hammer, 33 снаряда системы залпового огня HIMARS и 796 беспилотников.

Также сообщается, что за минувшую неделю сдались в плен 24 украинских военнослужащих.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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