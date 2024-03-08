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Европейские фермеры переходят к радикальным действиям

18:30
  • пятница
  • 08 марта 2024

В столице Польши уже жгут покрышки

В Европе акции протестов фермеров приобретают новые масштабы и в буквальном смысле переходят все границы. Тысячи аграриев из Испании и Франции, объединившись стянули сотни тракторов на участок трассы между странами.
В Европе не утихают массовые протесты фермеров

Недовольные политикой своих властей люди полностью перекрыли магистраль на несколько часов. В результате на дороге образовалась 20-километровая пробка, сообщает "ТВ Центр".

Накаляется обстановка и в Польше. С трасс и границы возмущённые демонстранты переместились в Варшаву. В столице республики жгут файеры и покрышки.

Требования митингующих из сугубо экономических, перерастают в политические. Люди выступают против втягивания страны в украинский конфликт по воле Вашингтона.

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