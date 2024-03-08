Машины с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта

Осенью 2023 года запрещён их въезд в страну
Российские автомобили должны будут покинуть Финляндию до 16 марта. Об этом сообщил местный общественный вещатель Yle.
Судьбу оставшихся в стране российских машин будет решать таможня в частном порядке.
Осенью 2023 года Финляндия запретила въезд в страну на автомобилях, зарегистрированных в России. После этого страна закрыла все пункты пропуска на границе.
Запрет на въезд машин с российскими номерами также действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии. В некоторых из этих стран власти пригрозили начать конфисковывать авто россиян.
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