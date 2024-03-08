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Собянин пригласил москвичей принять участие в общегородских субботниках

19:14
  • пятница
  • 08 марта 2024

Он пройдут 13 и 20 апреля

В апреле в Москве пройдёт месячник по уборке и благоустройству территории. Традиционные общегородские субботники запланированы на 13 и 20 апреля, сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что во время весенних работ по благоустройству будут приведены в порядок городские и внутридворовые территории, жилищный фонд, дороги и инженерные сооружения. Как всегда, весной помоют памятники, скульптуры и подготовят к летнему сезону фонтаны.

Мэр пригласил горожан принять участие в субботниках.

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