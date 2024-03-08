Во Франции назвали условие отправки войск на Украину

Это может привести к эскалации конфликта

Франция может отправить свои войска на Украину, если российская армия подойдёт к Киеву или Одессе. Если верить главе компартии Франции Фабьену Русселю, так сказал президент Эммануэль Макрон, пишет L'Indépendant.

По словам Русселя, Макрон упомянул сценарий, который мог бы привести к вводу французских войск на Украину. Речь идёт о движении линии фронта в сторону Одессы или Киева.

Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Согласия в этом вопросе нет, но, как выразился лидер Франции, ничего нельзя исключать.

Слова Макрона напугали европейских лидеров. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поспешил заявить, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину. Кроме того, канцлер пообещал, что дальнобойные ракеты Taurus не будут переданы Киеву.

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