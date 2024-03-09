Мясопустная родительская суббота: что можно и чего нельзя делать в этот день

Поминовение усопших – это одна из обязанностей всех христиан

Первая в этом году Родительская суббота в православном календаре будет 9 марта. Ее еще называют Великой, поскольку отмечают накануне Великого поста. И отсюда еще одно название – "Мясопустная". Сразу после нее начнется масленичная неделя, когда уже не едят мясо. Всего Великих (родительских) суббот в православном календаре две. В это время поминают всех усопших православных христиан. В остальные дни допустимо поминать только своих родных. Всего "Родительских" суббот в православном календаре девять.

Есть несколько версий, почему дни поминовения усопших называют на Руси "родительскими". Одна из основных – родителями называли не только мать и отца, но и всех родичей. Еще существует вариант, что название связано с тем, что усопших родителей в этот день поминали в первую очередь. Интересно, что особые поминальные дни в православной традиции тесно переплетаются с народным календарем восточных славян. И Мясопустная Родительская суббота совпадает с поминальным днем Пестрой недели.

Значение праздника

Поминовение усопших – это одна из обязанностей всех христиан. После смерти человек не может молиться о себе. А вот у оставшихся в живых есть шанс вымолить его душу и спасти от адских мучений. В Мясопустную Родительскую субботу в православных церквях служат Великую панихиду. Это особое богослужение, в котором просят Господа Иисуса Христа быть милосердным ко всем умершим христианам. И простить им все грехи.

Традиции Вселенской Родительской субботы

Записки о поминовении усопших обычно подают вечером в пятницу. Работникам церковной лавки стоит сказать, что это – для поминании на Вселенской панихиде. Кроме того, накануне праздника в церковь принято приносить еду. Ее кладут "на канун" – специально выделенный для этого стол. Традиция приносить пищу очень давняя. Она восходит к тем временам, когда христиане собирались на общие поминальные тризны. Обычно в храмы приносят муку, растительное масло – они пойдут на выпечку просфор (специального хлеба, который используется во время богослужений). Также можно принести печенье, конфеты, фрукты – их обычно раздают малоимущим. Часто верующие жертвуют кагор – это вино также используется во время богослужений. Не принято приносить "на канун" мясо и колбасы. Но если очень хочется это сделать, то лучше спросить разрешение у настоятеля храма. Возможно он просто перенаправит ваш благой порыв в сторону конкретных нуждающихся людей.

Обязательно ли ехать на кладбище в этот день?

Церковь предписывает православным христианам в этот день посетить богослужение. А вот к посещению кладбищ относится проще. Главное, говорят священники, не ехать на погост вместо присутствия на службе. Лучше отправиться туда после панихиды, если позволяет погода. Если нет, то можно отложить посещение могил умерших родственников на более теплое время.

Что готовят на поминальный стол?

Обычно никаких особых блюд для поминальных обедов во Вселенскую мясопустную Родительскую субботу не готовят. Нет пока и ограничений в блюдах. Можно запечь рыбу и мясо, приготовить салаты. Гостей наверняка порадует выпечка, а хозяйки пока еще могут готовить ее с яйцами, молоком и сливочным маслом. Из напитков можно подавать красное вино, компот или кисель. Важно только соблюдать умеренность. Чревоугодие – грех в любой день.

Что можно и чего нельзя делать во время Великой мясопустной родительской субботы

Так как через два дня начинается Масленица, в этот день вечером можно начать печь блины. Первый блин обычно клали на крышу дома. Остальные раздавали бедным и соседским детям. На стол традиционно ставят свечу в стакане или банке с зерном, а рядом - кружку киселя или пива. Считается, что это угощение для предков. А чтоб не отпугнуть души умерших родных, не следует в этот день проводить дома уборку, подметать мусор. Также нельзя спорить, конфликтовать, унывать и грустить.

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