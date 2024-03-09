В Ростовской области отражена массированная атака БПЛА

Пострадал сотрудник МЧС

В Таганроге этой ночью отражена атака БПЛА. Об этом сообщил глава Ростовской области Василий Голубев. Ранение получил сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий ночного налёта.

Минобороны утром 9 марта сообщило, что в небе над Ростовской областью был уничтожен 41 беспилотник самолётного типа, над Волгоградской областью сбиты три аналогичных аппарата, над Курской уничтожены два БПЛА и над Белгородской - один.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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