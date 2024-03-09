Герои спецоперации: названы новые имена

Бойцы самоотверженно сражаются

В Минобороны рассказали о подвигах российских военных в зоне СВО, Старший оператор взвода беспилотных летательных аппаратов Жамсаран Бадмаев в ходе воздушной разведки обнаружил замаскированный опорный пункт противника. Ефрейтор передал координаты нашим артиллеристам, точным ударом миномётный расчёт неонацистов был уничтожен.

Штурмовая группа ефрейтора Александра Рыкова попала под массированный вражеский огонь, несколько военнослужащих были ранены. Несмотря на обстрел, Александр оказал товарищам первую помощь и смог эвакуировать их в безопасное место, сообщает "ТВ Центр".

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