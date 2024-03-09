Они пытались бежать из страны

В Сети опубликованы эмоциональные кадры, снятые на границе с Румынией. Там в руки в руки сотрудников одного из территориальных центров комплектования ВСУ, которые ловят уклонистов по всех стране, попались сразу 34 человека.

Как столько народу поместилось в небольшой микроавтобус - непонятно. Примечательно, что никто даже не пытается сопротивляться. Все покорно остались лежать на дороге.

Всеобщую мобилизацию на Украине продлевали несколько раз, мужчинам призывного возраста запрещен выезд из страны, людей в буквальном смысле отлавливают на улицах. На службу попадают даже непригодные по состоянию здоровья, сообщает "ТВ Центр".

О том, что киевский режим бросает в бессмысленную мясорубку своих граждан, обратил внимание на заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский. Всё это напоминает агонию, которую режим Зеленского может лишь растянуть во времени ценой жизней десятков, если не сотен тысяч украинцев, отметил дипломат.

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