Панда Катюша впервые появилась на публике

Её смогли увидеть посетители Московского зоопарка

В Московском зоопарке наблюдается небывалый ажиотаж у павильона "Фауна Китая". Панда Катюша наконец-то вышла в общий экспозиционный вольер. Полгода после рождения она вместе с мамой Диндин находилась в специальном, закрытом от посторонних глаз, помещении. Но как только научилась ходить и стала активно играть, заграждение убрали.

Вот только вывести в свет панду оказалось непросто. Девушка она с характером - сама всегда принимает решения. Даже и не думала выходить, несмотря на все уговоры Диндин.

"Диндин выбирала стратегию, сначала легла на лесенку и показывала в каком направлении нужно малышке зайти, потом выносила игрушки её в большой вольер и думала, что она выйдет на игрушки. Однажды Катюша легла и вытянула лапку, потому что в основном она находилась на своей лесенке в родильном отделении, и тогда Диндин схватила её за лапку и затащила в вольер". – рассказывает директор зоопарка Светлана Акулова.

И вот, наконец, Катюша решилась на исследование новой территории: заинтересовалась деревянными конструкциями. А Диндин не спускала с неё глаз.

"Вначале Диндин не разрешала ей подниматься наверх, когда Катерина поднималась на самое высокое ограждение, Диндин даже два раза её сталкивала, потому что видимо ещё рано было ей подниматься", - продолжает Светлана Акулова.

Сейчас Катюша уже настолько привыкла к вольеру, что отдыхает на самой высокой точке на горке. Такой безмятежно спящей, её и увидели первые посетители зоопарка.

Панды, как известно, любители поспать. Сон их может длиться до 12-ти часов в сутки. И даже большое количество посетителей ни маму, ни дочку не смущало. Очередь из желающих увидеть Катюшу выстроилась огромная. Посетителей просят вести себя у вольера деликатно, и ни в коем случае не использовать вспышки на фотоаппаратах.

Понаблюдать за тихим семейным счастьем Диндин и Катюши успеют все желающие - юная панда обычно проводит под присмотром матери два года. Впереди - весна и лето, и у Катюши будет возможность освоить ещё одну новую территорию - открытый вольер.

Юлия Богоманшина, «ТВ Центр»

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