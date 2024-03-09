ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Панда Катюша впервые появилась на публике

10:18
  • суббота
  • 09 марта 2024

Её смогли увидеть посетители Московского зоопарка

В Московском зоопарке наблюдается небывалый ажиотаж у павильона "Фауна Китая". Панда Катюша наконец-то вышла в общий экспозиционный вольер. Полгода после рождения она вместе с мамой Диндин находилась в специальном, закрытом от посторонних глаз, помещении. Но как только научилась ходить и стала активно играть, заграждение убрали.
Собянин: Увидеть панду Катюшу в Московском зоопарке можно будет с 8 марта

Вот только вывести в свет панду оказалось непросто. Девушка она с характером - сама всегда принимает решения. Даже и не думала выходить, несмотря на все уговоры Диндин.

"Диндин выбирала стратегию, сначала легла на лесенку и показывала в каком направлении нужно малышке зайти, потом выносила игрушки её в большой вольер и думала, что она выйдет на игрушки. Однажды Катюша легла и вытянула лапку, потому что в основном она находилась на своей лесенке в родильном отделении, и тогда Диндин схватила её за лапку и затащила в вольер". – рассказывает директор зоопарка Светлана Акулова.

И вот, наконец, Катюша решилась на исследование новой территории: заинтересовалась деревянными конструкциями. А Диндин не спускала с неё глаз.

"Вначале Диндин не разрешала ей подниматься наверх, когда Катерина поднималась на самое высокое ограждение, Диндин даже два раза её сталкивала, потому что видимо ещё рано было ей подниматься", - продолжает Светлана Акулова.

Сейчас Катюша уже настолько привыкла к вольеру, что отдыхает на самой высокой точке на горке. Такой безмятежно спящей, её и увидели первые посетители зоопарка.

Панды, как известно, любители поспать. Сон их может длиться до 12-ти часов в сутки. И даже большое количество посетителей ни маму, ни дочку не смущало. Очередь из желающих увидеть Катюшу выстроилась огромная. Посетителей просят вести себя у вольера деликатно, и ни в коем случае не использовать вспышки на фотоаппаратах.

Понаблюдать за тихим семейным счастьем Диндин и Катюши успеют все желающие - юная панда обычно проводит под присмотром матери два года. Впереди - весна и лето, и у Катюши будет возможность освоить ещё одну новую территорию - открытый вольер.

Юлия Богоманшина, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Панда Катюша в большом вольере
Панда Катюша в большом вольере
Панда в вольере зоопарка
Панда в вольере зоопарка
Посетители Московского зоопарка
Посетители Московского зоопарка
Панда Катюша в большом вольере
Панда Катюша в большом вольере
Посетители Московского зоопарка
Посетители Московского зоопарка
Панда Катюша в большом вольере
Панда Катюша в большом вольере
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.