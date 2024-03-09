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В Магадане стартовал фестиваль "Клёвая Колыма"

10:44
  • суббота
  • 09 марта 2024

Он проходит в бухте Нагаева

Свежайшая корюшка море хорошего настроения - в Магадане сегодня проходит фестиваль по подлёдному лову "Клёвая Колыма". В этом году на лёд в бухте Нагаева вышли около трехсот участников.

Победителем станет тот, кто за два часа поймает больше всех рыбы по весу. Судьи засчитывают только улов из корюшки и наваги. Отдельная номинация - семейные команды. Главный приз фестиваля - снегоход.

Чтобы поддержать участников в бухту даже прибыли "Косатки" - новые чёрно-белые вертолёты Ми-38. Они покружили над парком, приземлились на лёд и открыли свои двери для всех желающих, сообщает "ТВ Центр".

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