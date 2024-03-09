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Собянин рассказал о планах развития сети перехватывающих парковок

11:21
  • суббота
  • 09 марта 2024

Они облегчат жизнь автолюбителей

Один из приоритетов московской транспортной программы на ближайшие шесть лет - обеспечение комфорта пассажиров, приезжающих в столицу из области. Как написал в своём блоге мэр Сергей Собянин, планируется развитие сети перехватывающих парковок.

Это будут бесплатные стоянки, где жители смогут оставлять свои автомобили и пересаживаться на городской транспорт. Всего обустроят более 150-ти тысяч парковочных мест.

Также будет продолжена интеграция билетных систем Москвы и области, в том числе на Ярославском и Павелецком направлениях железной дороги. Получит развитие и практика бесплатных пересадок между разными видами транспорта.

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