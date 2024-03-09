Собянин рассказал о планах развития сети перехватывающих парковок

Они облегчат жизнь автолюбителей
Один из приоритетов московской транспортной программы на ближайшие шесть лет - обеспечение комфорта пассажиров, приезжающих в столицу из области. Как написал в своём блоге мэр Сергей Собянин, планируется развитие сети перехватывающих парковок.
Это будут бесплатные стоянки, где жители смогут оставлять свои автомобили и пересаживаться на городской транспорт. Всего обустроят более 150-ти тысяч парковочных мест.
Также будет продолжена интеграция билетных систем Москвы и области, в том числе на Ярославском и Павелецком направлениях железной дороги. Получит развитие и практика бесплатных пересадок между разными видами транспорта.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"