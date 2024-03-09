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Сброшенные с самолёта ящики с гумпомощью убили пятерых палестинцев

12:55
  • суббота
  • 09 марта 2024

Груз случайно сбросили прямо на людей

Пентагон категорически отрицает нештатные ситуации из-за сброса американского гуманитарного груза в секторе Газа. Ранее палестинские СМИ сообщили, что пять человек погибли и несколько получили травмы, когда тяжёлые коробки рухнули в толпу людей. Они собрались в одном месте в ожидании помощи.

На кадрах видно, что парашюты некоторых ящиков запутались. Траектория изменилась, и коробки упали в жилом районе, сообщает "ТВ Центр"

С недавних пор помощь в блокированный анклав доставляют по воздуху. В программе участвуют Египет, Катар, Франция и другие страны. Предположительно, в этот раз груз был из США и Иордании. Последняя также отрицает любые ЧП.

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