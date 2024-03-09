Участников Всемирного фестиваля молодёжи пригласили в Крым

Они познакомятся с достопримечательностями полуострова

Увидеть незабываемые пейзажи, познакомиться с древней историей и культурой и узнать, как изменился регион за десять лет с момента воссоединения с Россией. В Крым прибыли участники Всемирного фестиваля молодёжи. Он завершился в Сочи на этой неделе. В составе делегации - представители из более чем 20 стран.

Путешествие по России началось. Из тёплого Сочи в солнечный, но пока прохладный Крым, иностранцев спасают выданные на форуме шапки и шарфы, а ещё горячая встреча. Региональная программа фестиваля объединяет 30 городов и пять тематических маршрутов. Этот называется "Мы вернулись в Россию". Зарубежные гости посетят Крым и узнают, как изменилась республика спустя десять лет после исторического воссоединения.

На перроне не только национальный колорит местных народов, но и волонтёры с цветами. Они будут сопровождать гостей. На полуостров приехали 35 иностранных участников Всемирного фестиваля молодёжи из 21 страны. Они сами выбрали Крым, заинтересовала история и культура региона.

Впереди - яркие эмоции и новые впечатления, знакомство с национальным колоритом и многообразием России и, конечно, новые друзья. Поездка продлится пять дней. Участники увидят дворцы и винодельни, религиозные объекты и университеты, пройдут по историческим улочкам древних городов, встретятся со сверстниками на "Тавриде Арт" и посетят "Артек" - центр детской дипломатии.

Никита Васильев, «ТВ Центр»

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