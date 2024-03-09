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В аэропорту Майами столкнулись два самолёта

13:51
  • суббота
  • 09 марта 2024

Пассажиры не пострадали

Череда неприятностей обрушилась на американскую корпорацию "Боинг". За считанные дни произошло уже пятое ЧП, на этот раз - в аэропорту Майами.
В США пассажирский самолёт потерял шину при взлёте

Лайнер авиакомпании American Airlines при рулёжке задел хвост другого самолёта. На кадрах видно, что сотрудники наземных служб пытались предупредить пилотов, но не успели.

Ранее при взлёте в Сан-Франциско у "Боинга" отвалилось колесо. Тяжёлая деталь рухнула на парковку. Несколько машин получили серьёзные повреждения. Никто не пострадал. Самолёт вынужденно сел в Лос-Анджелесе.

А в Хьюстоне шасси отвалилось сразу после приземления. Лайнер накренился, едва не задев землю крылом, и выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Пассажиров пришлось эвакуировать.

В том же Хьюстоне другой "Боинг" вернулся в аэропорт из-за пожара в двигателе. А в Портленде при посадке обнаружили, что у самолёта приоткрыта дверь грузового отсека, сообщает "ТВ Центр".

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Два самолета столкнулись в аэропорту Майами
Два самолета столкнулись в аэропорту Майами
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