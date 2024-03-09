В аэропорту Майами столкнулись два самолёта

Пассажиры не пострадали

Череда неприятностей обрушилась на американскую корпорацию "Боинг". За считанные дни произошло уже пятое ЧП, на этот раз - в аэропорту Майами.

Лайнер авиакомпании American Airlines при рулёжке задел хвост другого самолёта. На кадрах видно, что сотрудники наземных служб пытались предупредить пилотов, но не успели.

Ранее при взлёте в Сан-Франциско у "Боинга" отвалилось колесо. Тяжёлая деталь рухнула на парковку. Несколько машин получили серьёзные повреждения. Никто не пострадал. Самолёт вынужденно сел в Лос-Анджелесе.

А в Хьюстоне шасси отвалилось сразу после приземления. Лайнер накренился, едва не задев землю крылом, и выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Пассажиров пришлось эвакуировать.

В том же Хьюстоне другой "Боинг" вернулся в аэропорт из-за пожара в двигателе. А в Портленде при посадке обнаружили, что у самолёта приоткрыта дверь грузового отсека, сообщает "ТВ Центр".

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