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В Польше заговорили об отправке войск НАТО на Украину

12:31
  • суббота
  • 09 марта 2024

Европейские политики играют с огнём

В Европе продолжается дискуссия о вводе войск НАТО на Украину. Такое развитие событий не является чем-то немыслимым, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Запад должен осуществить творчески продуманную и асимметричную эскалацию", - предложил дипломат.
Воинственная риторика Макрона стала раздражать партнеров Франции по НАТО

Перспектива краха киевского режима порождает среди некоторых европейских политиков желания добиться прямого столкновения России и НАТО. Так недавнее предложение президента Франции ввести войска альянса на Украину прокомментировал заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Правда, сам Макрон на этот счёт уже передумал, заявив, что его не так поняли. И что Франция направлять на Украину свои войска не собирается. Но такой вариант всё же рассматривается и обсуждается. Об этом говорят и эксперты, считая, что президент Франции лишь прощупывал почву. И в перспективе военные НАТО всё же войдут на территорию Украины. 

Тем временем Владимир Зеленский нанёс блиц-визит в Турцию. Он завершился итоговой пресс-конференцией с президентом Эрдоганом, на которой не обошлось без накладок. Сначала в ходе выступления турецкого лидера, а затем и во время вопросов от журналистов переводчик украинской делегации неожиданно забыл мову. В итоге почти минуту Зеленский слышал в наушнике какие-то бессвязные отрывки фраз и многозначительные вздохи.

Впрочем, суть того, о чём говорили Эрдоган и Зеленский, уловить было несложно. Турецкий лидер заявил, что его страна вновь готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Глава киевского режима на данном этапе такую возможность исключил, ещё раз подтвердив, что столь важные вопросы не в его компетенции.

То есть в Киеве, вернее сказать на Западе, настроены на продолжение конфликта, рассчитывая, что Байден всё-таки сумеет переубедить республиканцев и США дадут Украине ещё денег и оружия. Однако американские эксперты считают, что даже это не сможет изменить положения дел на фронте.

Александр Панюшкин, «ТВ Центр»

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