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Собянин рассказал, какие соцобъекты построят на северо-западе Москвы

13:15
  • суббота
  • 09 марта 2024

Там появятся новые школы и детские сады

В новых кварталах, строящихся на северо-западе Москвы по программе реновации, появится развитая социальная инфраструктура. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

В районе Куркино заканчивается строительство учебного корпуса на 550 мест, в Митине возводят большой детский сад. В Хорошёво-Мнëвниках будут возведены школа на 1 200 учеников и два детских сада.

Мэр отметил, что по программе реновации в СЗАО уже получили квартиры восемь тысяч человек. Всего в округе переселят в новые дома более 86 тысяч человек.

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